議員指索賄放人 高市警澄清是賠償金

（中央社記者陳朝福高雄29日電）高雄市二名員警被指涉索賄放人，警方今天表示，這是案件當事人賠償員警制服被其拉破及手腳擦傷醫藥費的損失，是賠償金並非索賄。放人疑案，警方已函送高雄地方檢察署偵辦。

民主進步黨籍高雄市議員林智鴻辦公室昨天發出採訪通知，指出將於今天上午在高雄市議會召開「高市警索賄放人？！老鼠屎壞了一鍋粥，韓國瑜不顧警紀還想選總統」記者會。對此，高雄市警察局鳳山分局於凌晨1時許發布新聞稿說明。

鳳山警分局指出，五甲派出所二名張姓警員於27日中午執行巡邏勤務時，在高市南江街與南昌街口發現黃姓男子的安全帽帽帶未扣，予以攔查。

在盤查過程中，黃男情緒激動，並有拉扯其中一名張姓員警安全帽帶的舉動；二名員警認為黃男有涉嫌妨礙公務之嫌，經共同壓制黃男、上銬後，帶回五甲派出所。

警方表示，被拉扯安全帽帶的張姓員警返回派出所後，再次檢視蒐證影像，認為黃男未達妨礙公務程度，偵辦要件恐有不足。

警方指出，黃男被帶回派出所後，情緒平復，並向員警致歉；黃男另簽立道歉書，並主動拿出新台幣6000元賠償員警制服被其拉破及造成員警手腳擦傷醫藥費等損失。張姓員警接受道歉及賠償後，讓黃男離去。

鳳山警分局表示，，二名張姓員警是否涉嫌縱放人犯情事，警分局調查後已將全案函送高雄地方檢察署偵辦。對於風紀案件，秉持勿枉勿縱，如有違法犯紀，依法嚴辦，絕不寬貸。（編輯：戴光育）1080529