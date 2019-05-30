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通緝男跨區持刀搶車傷人 桃警圍捕落網

最新更新：2019/05/30 02:11
一名林姓男子29日晚間持刀連搶3機車，並在桃園市中壢、平鎮、桃園、大園區騎車狂奔，過程中劃傷2路人。桃園警方出動大批警力追捕，最後才壓制男子。(桃園市平鎮警方提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　　108年5月30日
一名林姓男子29日晚間持刀連搶3機車，並在桃園市中壢、平鎮、桃園、大園區騎車狂奔，過程中劃傷2路人。桃園警方出動大批警力追捕，最後才壓制男子。(桃園市平鎮警方提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　　108年5月30日

（中央社記者邱俊欽桃園30日電）一名林姓男子昨天晚間持刀連搶3機車，並在桃園市中壢、平鎮、桃園、大園區騎車狂奔，過程中劃傷2路人。桃園警方為防範意外擴大，出動大批警力追捕，最後才讓男子束手就擒。

桃園市政府警察局平鎮分局今天凌晨表示，遭到通緝的林姓男子昨天晚間7時30分在中壢區健行路口，持菜刀搶奪機車，隨即騎乘搶來的機車往平鎮區方向逃逸，過程中劃傷2名路人。

警方表示，林男為擺脫警方追緝，在20分鐘後，又在平鎮區搶奪另一台機車，隨即往桃園區方向逃逸，直到桃園區大業路又三度搶奪機車，往蘆竹區逃逸。

桃園警方為防止林男傷人，各警網罕見全面鎖定林嫌行蹤，並全力動員沿途各分局及保安大隊警力追捕，警方最後在大園區大觀路、環區西路口發現林男行蹤。

林男看到警網圍捕，還想持預藏菜刀抗拒，所幸經過警力強力壓制，迅速逮捕歸案，結束「道路狂奔驚魂記」，至於林男犯罪動機，仍待警方進一步釐清。（編輯：林治平）1080530

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