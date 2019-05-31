空勤總隊長交接 退休少將以政務官就任

內政部空中勤務總隊31日舉行總隊長交接典禮，由內政部長徐國勇（中）監交，宣布新總隊長由66歲退休少將井延淵（右）接任。中央社記者劉建邦攝 108年5月31日

（中央社記者劉建邦台北31日電）內政部空中勤務總隊今天舉行總隊長交接典禮，新任總隊長由曾擔任過多項重要軍職的退休少將井延淵就任，這是空勤總隊首次由政務官接任總隊長。

前空勤總隊長董劍城在今年3月4日退休，職缺由副總隊長王啟通代理。空勤總隊下午舉行代理、新任總隊長交接典禮，在內政部長徐國勇監交下，井延淵接任空勤總隊長。

井延淵是政治作戰學校22期畢業，歷經陸航第二大隊22中隊長、陸航第二大隊航空督察組長、陸軍航空指揮部601旅參謀主任、陸軍總司令部作戰署航空組組長、陸軍航空特戰指揮部602旅旅長、陸軍司令部副參謀長、國防部情報次長室助理次長兼執行官等職務，軍職經驗豐富，歷練完整。

空勤總隊表示，總隊長人事制度採雙軌制，可由事務官或政務官擔任。過去總隊長職務都由事務官就任，這是首次由政務官接任。

徐國勇致詞時指出，這是第一位由政務官任命的總隊長，井延淵是退休後受邀接任總隊長，井延淵長期在軍中服務，且曾擔任重要軍職，雖已退伍一陣子，但對國家還是有服務熱忱。

此外，空勤總隊未來將銜接黑鷹直升機，包含訓練等工作，都需要由井延淵及空勤總隊同仁合作，才可服務、救助更多民眾。

典禮上，井延淵表示，他從民國66年4月開啟飛行生涯，直到99年12月才退休，在33年8個月服務時間，總飛行時間達3000個小時。

他說，擔任軍職時，常協助並連繫空勤總隊；接任總隊長後，會針對後續保養訓練、人員換裝等工作繼續加強。他知道有許多風險需克服，會與所有空勤同仁繼續努力。（編輯：戴光育）1080531