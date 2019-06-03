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酒駕機車雙載還換人騎 員警逮人一箭雙鵰

最新更新：2019/06/03 12:01
苗栗警分局3日指出，北苗派出所員警執行巡邏勤務時，發現一輛機車雙載形跡可疑，準備上前攔查，對方竟換人騎車加速逃逸，最後被追捕到案，2人酒測值都超標，還違反多項交通規則，總共挨罰新台幣4萬2000元。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年6月3日
苗栗警分局3日指出，北苗派出所員警執行巡邏勤務時，發現一輛機車雙載形跡可疑，準備上前攔查，對方竟換人騎車加速逃逸，最後被追捕到案，2人酒測值都超標，還違反多項交通規則，總共挨罰新台幣4萬2000元。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年6月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗警方執行巡邏勤務時，發現羅姓和黃劉2人騎乘機車雙載形跡可疑，準備上前攔查，對方竟加速逃逸，過程甚至一度換人騎，最後仍被追捕到案，2人酒測值都超標，依法送辦。

苗栗警分局北苗派出所所長胡皓文今天表示，警員江鴻恩於2日凌晨1時許巡邏行經苗栗市民族路與府前路口，發現年僅17歲的羅男騎乘機車闖紅燈，後方載著一名21歲乘客（複姓黃劉），2人看到員警後，立即加速油門逃逸。

員警開啟警笛，喝令對方停車，坐在後方的乘客，疑似嫌羅男騎得太慢，在逃逸過程中，要求他蹲到踏板上，改由後座男子騎車加緊油門，沿途逆向行駛、違規迴轉，直到苗栗市玉清路一處巷弄內，遭員警擋住去路，才束手就擒。

警方針對2人實施酒精呼氣濃度測試，未成年的羅男酒測值為0.35mg/L、後座乘客酒測值為0.21mg/L，酒測值都超過標準，加上2人坦承有換手駕駛情事，除依法開罰並以公共危險罪嫌送辦，可說是「一箭雙鵰」。

警方指出，2人逃逸過程沿途危險駕駛，嚴重違反交通安全處罰條例，依法開出闖紅燈、逆向行駛、雙黃線違規迴轉、不服稽查取締逃逸、酒駕和無照駕駛等多張罰單，總計罰款新台幣4萬2000元，希望他們能夠記取教訓。（編輯：翁翠萍）1080603

苗栗警方2日凌晨執行巡邏勤務時，發現羅姓和黃劉2人騎乘機車雙載形跡可疑，準備上前攔查，對方竟加速逃逸，過程一度換人騎，最後仍被追捕到案，2人酒測值都超標，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年6月3日
苗栗警方2日凌晨執行巡邏勤務時，發現羅姓和黃劉2人騎乘機車雙載形跡可疑，準備上前攔查，對方竟加速逃逸，過程一度換人騎，最後仍被追捕到案，2人酒測值都超標，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年6月3日
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