台中海巡隊逮中國越界船 查扣36公斤豬肉製品

（中央社記者蘇木春台中6日電）一艘中國籍油船昨天越界進入台中港外海，台中海巡隊發現強勢登檢，發現船上有190噸柴油，另查扣豬肉及製品36公斤，依法偵辦，並由防疫人員消毒，避免非洲豬瘟自境外移入。

海巡署第三海巡隊隊長歐凌嘉今天受訪表示，台中海巡隊巡防艇5日上午11時51分，於台中港西北方32.48浬處，發現一艘中國籍油船越界，多次鳴笛要求受檢。

但對方拒檢且蛇行逃逸，海巡人員強勢登檢，經檢查確認船艙計有柴油約190噸，52歲中國籍曾姓船長與船員共計4人。

經調查船隻於民國108年6月4日自中國福建省石獅市出港，非法越界事實明確，立即將油船及曾姓船長等4人，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，由巡邏艇押返台中港隊部碼頭偵辦。

中國地區正值非洲豬瘟疫期，船隻經清艙另發現豬肉及製品約36公斤，海巡隊立即通報行政院農委會動植物防疫檢疫局台中分局台中港檢疫站人員，及第三岸巡隊人員至碼頭實施全面消毒工作，查扣豬肉品全數交由台中防檢局人員帶回檢疫，以防疫病境外移入。

台中海巡隊表示，為守護海疆、維護海洋資源及保護漁民權益，積極執行海巡署護永專案，持續規劃區域聯防勤務，提高巡邏密度，民眾若發現海上不法，可撥打（04）26572782或海巡118報案電話。（編輯：翁翠萍）1080606