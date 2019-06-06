竹市道安講習移師殯葬所 酒駕再犯震撼教育

新竹市監理站表示，「酒駕再犯專班–道安講習實際體驗課程」5日特別移師到新竹市生命紀念園區，除課程及影片放映外，並帶學員到焚化區、撿骨室、冷凍櫃、入殮室與停柩間，了解告別生命的流程，盼讓酒駕者有所領悟。（新竹市監理站提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月6日

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）為了讓酒駕再犯者有所警惕，新竹市監理站與新竹市警察局、殯葬所昨天安排酒駕再犯者到殯葬所辦理「震撼體驗」道安課程，盼讓酒駕者有所領悟。

新竹市監理站表示，此次「酒駕再犯專班-道安講習實際體驗課程」移師到新竹市生命紀念園區，安排課程與觀看酒駕肇事影片，並帶學員到焚化區、撿骨室、冷凍櫃、入殮室與停柩間，了解告別生命的流程。

一名陳姓學員表示，殯儀館情境體驗上課震攝了他，尤其酒駕車禍現場的影片及入殮室、停柩間，讓他印象深刻，直呼「日後喝酒時就會想起，以後不會再酒駕開車了」。

新竹市監理站長朱詩蘅表示，近5年全國酒駕釀死的交通事故已有600人以上、近3萬6000人受傷，造成無數家庭破碎。

朱詩蘅說，為了杜絕酒後開車的行為，此次將酒駕再犯班道安講習的課程安排在殯儀館進行，讓學員見證死亡的最後旅程，學會珍惜他人生命，希望這種形式的講習教育、震撼體驗能讓學員有所領悟。

新竹市殯葬管理所長洪坤戊表示，學員參訪動線是以不打擾家屬為原則進行安排，不會影響治喪家屬，他認為這次參訪活動有助於提升市民交通安全，保護用路人生命安全，殯葬所樂意配合與協助。（編輯：李亨山）1080606