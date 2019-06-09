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佯稱博士住飯店白吃白喝 男依詐欺罪嫌送辦

最新更新：2019/06/09 22:26
佯稱是博士的陳姓男子曾到大台北地區各大飯店住宿，並稱是受到大學邀約演講，退房後校方會付款，他以相同手法在新竹市多間飯店「騙吃騙喝」，最終被業者識破，報警將他逮捕送辦。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月9日
佯稱是博士的陳姓男子曾到大台北地區各大飯店住宿，並稱是受到大學邀約演講，退房後校方會付款，他以相同手法在新竹市多間飯店「騙吃騙喝」，最終被業者識破，報警將他逮捕送辦。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）佯稱是博士的陳姓男子到各大飯店住宿，並稱是受到大學邀約演講，退房後校方會付款，用相同招數在新竹市多間飯店「騙吃騙喝」，最終被業者識破，報警將他逮捕送辦。

警方調查，35歲陳男自稱為某國立大學博士研究人員，曾在大台北地區以「做學術研究」或「受邀到大學演講」等理由入住飯店過夜，退房時又稱「總務長會來結帳」，騙過多間飯店業者，已被台北地區飯店業者聯合列為防範對象。

由於陳男已無法入住台北地區飯店，因此轉攻新竹地區飯店，並以相同手法騙吃騙喝，已知超過3間飯店業者受害。

警方調查，陳男上月底到新竹市某飯店住宿，同樣以「受邀到大學演講」理由，並說「總務處會來結帳」，飯店人員以為他是高階學者，不疑有他安排入住，住宿期間陳男還點了許多美食享用，消費新台幣數萬元。

就在陳男住了5天準備退房前，飯店業者收到同業傳來影像，確認他就是白吃白喝的男子，趕緊報警處理，員警到場後發現，陳男行李裝有多家飯店用品，將他帶回偵訊，全案依詐欺罪嫌移送法辦。（編輯：李亨山）1080609

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