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白蟻蛀蝕釀木棧道崩塌 台中14人受傷送醫

最新更新：2019/06/10 18:08
台中市霧峰區青桐林生態園區10日下午驚傳木棧道坍塌意外，造成多名遊客摔落地面，受傷送醫。木棧道目前已先封閉。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月10日
台中市霧峰區青桐林生態園區10日下午驚傳木棧道坍塌意外，造成多名遊客摔落地面，受傷送醫。木棧道目前已先封閉。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市霧峰區青桐林生態園區今天發生木棧道坍塌意外，多人自約一公尺高墜落地面，其中14人受傷送醫，木棧道目前封閉，初步調查白蟻蛀蝕崩塌，台中市政府將全面檢視研議修復。

中市府消防局下午1時21分接獲報案稱青桐林生態園區內多人因木棧道坍塌受傷，出動救災救護車13輛、31人搶救。

消防人員表示，現場多人自木棧道平台墜落地面，分別有骨折、挫傷等傷害，且有多人身體無法動彈，經統計共14人分別被送往亞洲大學附屬醫院、大里仁愛醫院與國軍台中總醫院救治。

其中一名患者表示，20多人參加霧峰長青學苑戶外教學課程，事發當時多人在平台拍照，沒想到平台突然崩落，許多學員摔下受傷，所幸都沒生命危險。

中市府表示，台中市長盧秀燕高度關心傷者，已指示前往醫院探視，後續將全力協助就醫及相關事宜。意外現場已由警方封鎖禁止進入，初步調查為木頭被白蟻蛀蝕，將全面檢視研議修復方式。

中市府農業局長蔡精強表示，這座木棧道一年花費約新台幣150萬元經費，包括綠美化及木棧道維修管理，目前已請警方封閉禁止使用，全面檢視後再研究如何處理。

霧峰區長李銘海說，木棧平台民國97年由當時台中縣政府農業局撥款興建，改制後由霧峰區公所維護。

他說，區公所每年巡查維護，上週巡察時木棧平台外觀無異常，現已發現部分木頭中間已被白蟻入侵破壞，將儘速重建木棧平台，並改用較不易損壞材質，避免類似意外發生。（編輯：李明宗）1080610

位於台中市霧峰區的青桐林生態園區10日下午發生木棧道坍塌意外，造成多名遊客受傷。木棧道目前已封閉，初步調查為白蟻蛀蝕導致，台中市府將全面檢視研議修復。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月10日
位於台中市霧峰區的青桐林生態園區10日下午發生木棧道坍塌意外，造成多名遊客受傷。木棧道目前已封閉，初步調查為白蟻蛀蝕導致，台中市府將全面檢視研議修復。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月10日
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