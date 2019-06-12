陸軍特戰部連長猥褻女排長 賠償和解獲緩刑

（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）陸軍特戰部莊姓連長要求女排長拿部隊工作日誌至他的寢室，對女排長性騷擾、猥褻被檢舉。法院日前依違反性騷擾罪判拘55日，強制猥褻判7個月，均緩刑2年。莊男已遭國軍汰除。

新竹地方法院判決書指出，35歲莊姓少校原為陸軍特種作戰指揮部某營區，擔任連長職務，去年8月間，帶部隊到南部下基地訓練後，趁著士兵休息，在凌晨時要求女排長拿部隊工作日誌至連長室，趁著對方不注意時，雙手正面環抱她再襲臀。

莊姓少校也曾趁著午餐時間，先支開在連長室作業的曾姓下士，強迫女排長到他的內寢後，以雙手正面環抱並抱起，放下後再拉住她的手碰觸莊男的下體，又將她抱離地面坐至床上強制猥褻。女排長向部隊長官反應，揭開莊男惡行。

法官審酌，莊男缺乏對女性身體自主權的尊重，造成女排長身心受創，實屬不該，考量他坦承犯行，且賠償女排長新台幣數十萬元，獲得和解，顯然有悔悟之心。莊男在歷經多人偵審過程，已知警惕，且也依和解條件完成，女排長也同意給予緩刑機會，予以自新，莊男家中仍有老母及妻小，因此，給予緩刑。

判決指出，緩刑期間付保護管束，由觀護人給予正確兩性平權觀念，同時為確保莊男記取教訓，也保護女排長安全，要求莊男應遠離女排長的住家及工作場所50公尺遠，同時禁止騷擾、聯絡女排長，若違反檢方得以聲請撤銷緩刑。案發後，莊男已遭到國軍汰除。（編輯：方沛清）1080612