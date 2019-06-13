金門員警私怨毆民眾 記大過調職

（中央社金門縣13日電）金門縣警察局今天表示，洪姓保安警察隊警員因私怨以防狼噴霧劑及鐵棍毆傷林姓民眾，洪員坦承不諱；全案已依傷害罪嫌移請福建金門地方檢察署偵辦，洪員遭記一大過處分，並調地服務。

金門縣警察局今天表示，洪姓員警與林姓民眾都是烈嶼鄉鄉民，雙方素有嫌隙；5月29日凌晨1時許，洪姓員警為洩憤夥同友人持預謀的防狼噴霧劑及鐵棍毆傷林姓民眾，造成對方身體多處撕裂傷。

縣警局表示，林姓民眾隔天向金城分局提出傷害告訴；警局依法受理後，在5月31日約詢洪姓員警到案說明，洪員坦承不諱。全案已將洪員依傷害罪嫌移請金門地檢署偵辦。

縣警局局長張國雄表示，洪員身為警察人員，本應依法執行職務，謹守分際，竟因私怨糾眾毆打民眾，罔顧身為執法人員，已嚴重影響警譽，警局本於不庇縱，核予洪員記一大過處分，並調地服務。

另外，縣警局表示，6月11日晚上8時多在烈嶼鄉九宮碼頭發生的鬥毆事件並造成民眾受傷送醫一案；部分人士懷疑是洪姓員警涉入，但經過縣警局清查後，洪員早在事先申請核准赴大陸旅遊，當天並未在場，沒有具體事證證明洪員涉入其中。

但縣警局表示，仍將持續深入調查，釐清案情；張國雄並再次重申，聚眾鬥毆的行為不予容忍，決定依法究辦。（編輯：黃世雅）1080613