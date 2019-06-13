黃祺瑋破獲洗錢機房 獲選全國模範警察

（中央社記者黃麗芸台北13日電）警察節前夕，刑事局今天表揚4名模範警察人員，其中，偵查正黃祺瑋透過垃圾袋內的金融卡和U盾物品，進而破獲位於桃園的跨境轉帳洗錢機房，優異表現獲選為全國模範警察。

刑事局今天舉行警察節慶祝大會，由局長黃明昭親自主持，除針對陞職及初任警察官人員公開授階外，也親自頒獎、表揚當選模範警察人員，獲獎者包括黃祺瑋、張基銘、偵查員劉鎧銘和等警務佐王昌暉4人，均對刑事偵防工作均有特殊貢獻。

獲選為全國模範警察的黃祺瑋，為中央警察大學74期畢業，他去年5月下旬辦理一名台南市停車場收費員撿拾到裝有丟棄中國大陸金融卡、U盾和手機等物的垃圾袋案件時，立即研判此應為轉帳洗錢機房所使用，經調閱監視器和通聯分析，查知其位置在桃園市楊梅區，進而逮捕涉案賴嫌等10人，洗錢金額逾新台幣11億元。

另，偵查第九大隊偵查員劉鎧銘去年11月偵破以蔡嫌為首等21人詐欺收簿手、車手集團案，從基層收簿手、車手起案，四層溯源，被害人逾50件，獲選為刑事局模範警察。

國際刑警科偵查正張基銘去年辦理警政署拜訪馬來西亞高層警政交流，充分展現國家尊嚴，厚植警政高層情誼，促進兩國執法合作，績效卓著；警務佐王昌暉從警以來考績多列甲等，且工作勤奮、積極。兩人也同樣獲選刑事局模範警察。

警務正陳穩中、技士歐陽泰儒、劉純興等3人於鑑驗工作領域貢獻傑出，獲選為該局刑事鑑識楷模；以及包括隊長黃文圳等12人也獲頒各級別資深績優警察獎章。

黃明昭致詞表示，警察節前夕，感謝同仁這一年來辛勞付出，也對傑出表現者予以嘉許，針對當前治安重點工作「反毒、打詐、掃黑、肅槍」表現都有目共睹，未來科技犯罪是重點項目，需不斷精進。

他提到，由於明年適逢總統大選，除積極查察賄選外，刑事局也成立專責查緝小組，加強查處爭議訊息及監控網路號召群眾等相關作為，落實情蒐及情資布建，盼徹底淨化選風，維護社會安寧。（編輯：張銘坤）1080613