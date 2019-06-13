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檢驗員收賄放水 與監理黃牛同遭起訴

最新更新：2019/06/13 15:02

（中央社記者江俊亮嘉義市13日電）34歲何姓男子在擔任嘉義市監理站約雇檢驗員期間，涉嫌收授陳姓監理黃牛賄賂，以每車新台幣1萬元代價，讓原本無法檢驗通過的汽車過關，2人今天被依貪污罪嫌起訴。

嘉義地檢署指出，何姓男子於民國106年初在交通部公路總局台北市監理所任職期間，認識俗稱「監理黃牛」的44歲陳姓代辦驗車業者，兩人以內神通外鬼方式，讓原本無法檢驗通過的汽車過關。

檢方調查指出，陳姓監理黃牛在驗車前夕，即邀約何男飲宴，並告知欲檢驗的車型、顏色，當場交付每車一萬元的賄款給何男，或將賄款擲入何男所駕駛的自用小客車內。

後來，何男調到嘉義區監理所嘉義市監理站，陳姓監理黃牛仍將車輛從北部開到嘉義，指名由何姓男子檢驗，兩人聯絡頻繁。

檢方調查，何男自民國106年5月至107年7月期間，把陳姓監理黃牛開到嘉義市檢驗的車輛，以A車B驗、改裝車或車身樣式不符等原本無法通過檢驗的車輛，得以通過檢驗，先後收受賄款16萬元。

經檢方調閱監理所的車輛檢驗紀錄表，確認何姓男子以內神通外鬼方式，涉嫌讓無法通過檢驗的車輛過關，且先前在台北區監理所時，即以相同手法協助陳姓監理黃牛讓車輛通過檢驗。

嘉義地檢署今天偵查終結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌將2人提起公訴。至於2人在台北市監理所以相同手法涉嫌貪汙治罪條例部分，另由台北地檢署偵辦中。（編輯：屈享平）1080613

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