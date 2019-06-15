鼻頭漁港潛水客失蹤獲救 消防局依法開罰

有民眾15日到禁止潛水的新北市鼻頭漁港潛水，其中一名女子一度傳出失蹤，所幸平安獲救。新北市消防局表示，已對潛水客依法開單舉發，也呼籲民眾為自身安全著想，勿以身試法。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月15日

（中央社記者王朝鈺新北市15日電）6名男女今天相約前往新北市鼻頭漁港潛水，其中1名女子失蹤，所幸被附近民眾救起。新北市消防局指出，鼻頭漁港為禁止潛水區，已對6名潛水客依法開單舉發。

梅雨鋒面過後天氣放晴，戲水人潮湧現，新北市政府消防局下午1時52分接獲報案，指3男3女相約前往鼻頭漁港內潛水時，其中1名女子失蹤。消防局立即派遣32名消防人員及各式車輛船艇前往搜救，所幸該名女子於下午2時32分被附近民眾救起，並無大礙。

消防局表示，鼻頭漁港經公告劃定為禁止潛水活動區域，已依發展觀光條例規定，針對這6名潛水客開單舉發，並函送新北市政府觀光旅遊局裁罰，依法可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

消防局呼籲，民眾戲水前務必注意相關公告標示，並選擇有救生員管理的場域。新北市政府已結合相關單位組成水安聯合巡查小組，對於違反規定又不聽勸導的民眾，將依發展觀光條例開單舉發，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：戴光育）1080615