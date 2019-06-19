詐騙飯店優惠房價 黃琪出庭泣訴：為了愛

(中央社記者劉世怡台北19日電）本名黃照岡的黃琪，涉冒充他人名義，7次向知名飯店訂房取得優惠房價，一審遭判刑共2年10月。二審今天開庭，黃琪泣訴，他很愛周姓男密友，當時花錢為使對方開心，請求輕判。

二審台灣高等法院合議庭庭末諭知，全案辯論終結，訂7月31日宣判；黃琪因另案涉詐騙車商招待免費駕乘旗艦車，審案的台北地方法院法官審酌黃琪多次無故未到庭，日前發出拘票，法警今天在高院等待黃琪開庭結束，帶他前往北院報到，北院將召開訊問庭。

曾替前總統陳水扁算塔羅牌、過去涉詐欺案出庭跑給媒體追的黃琪，今天仍坐輪椅由律師推著進出法庭，離開高院時，正逢中午，戶外高溫，黃琪仍披著毛毯，將全身蓋住，聽到媒體提問，並無回應。

黃琪被控民國105年7月及8月間涉嫌假冒國泰蔡鎮宇獨生女蔡佳玲名義，向2家知名飯店訂房騙取住房與用餐優惠；檢警事後拘提黃琪到案；台北地檢署偵辦後依詐欺等罪將黃琪起訴。

一審法院依詐欺等罪判他1年10月徒刑（不可易科罰金），另有1年刑期可易科罰金新台幣36萬元。

全案經上訴，由二審法院審理，今天開庭，黃琪在庭上哭泣表示，他那時很愛周姓男密友，只要對方開心，在周男身上花了很多錢，只為讓對方有面子，請求法官發還扣案的手機，裡頭有很多他和周男的照片。

黃琪說，對犯罪事實沒有意見，但不認罪；他的律師則說，這7個犯罪事實，一審判刑太重，違反比例原則，已和寒舍公司達成和解，至於使京華酒店受損新台幣230元部分，近日將努力協調和解，請求對方寬恕，盼在判決日前完成和解。（編輯：李錫璋）1080619