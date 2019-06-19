警協商匯回遭詐騙款疏失 被害人險成車手

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市永和區卓姓女子遭集團詐騙，警方協助匯回遭詐騙款時被誤以為是車手，帳戶被凍結。警方今表示，卓女並未實際參與詐騙，不會列為被告。卓女遭詐騙案，正積極釐清偵辦中。

卓姓女子是在今年4月中旬接到詐騙集團電話，她在自動櫃員機匯款新台幣4萬8000元後，對方再度來電，她警覺遭騙於是向永和警分局得和派出所警方求助，還把詐騙集團打來的電話交給警員接聽。

當時處理的謝姓警員不諳處理程序，向詐騙集團表明身分後，與對方協商要求歹徒先還一半錢。詐騙集團同意後請卓女提供帳戶，並匯款進入卓女的金融機構帳戶。

未料詐騙集團轉入卓女帳戶的款項，是詐騙台南某女子帳戶的錢，以詐騙款匯入卓女的帳戶。

永和警分局偵查隊長林振瑞今天受訪表示，當卓女前往領款提出金錢後，因台南的被害女子遭詐騙報案，卓女的帳戶隨即被凍結，成為警示帳戶。

林振瑞說，實際上卓女不是詐騙集團的車手，因此釐清事實，也不會將卓女列為被告。其遭凍結的帳戶也已經釐清後向銀行申請解凍。至於卓女遭詐騙的其他款項，正積極偵辦中。

林振瑞表示，得和派出所謝姓警員因為處理過程疏失，不熟悉處理報案程序，被記兩支申誡、調離得和派出所，加強受理案件的教育訓練；得和派出所所長張惠慈連帶記一支申誡。（編輯：李亨山）1080619