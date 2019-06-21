反核人士不滿遭指散布謠言 控黃士修誹謗

鹽寮反核自救會總幹事楊木火（中），不滿以核養綠公投發起人黃士修「重啟核四」公投案理由書中，指他是民進黨顧問並散布多年謠言，21日與律師詹順貴（左）等人到台北地院，對黃士修提出誹謗自訴。中央社記者林長順攝 108年6月21日

（中央社記者林長順台北21日電）鹽寮反核自救會總幹事楊木火，不滿以核養綠公投發起人黃士修「重啟核四」公投案理由書中，指他是民進黨顧問並散布多年謠言，今天到台北地方法院提誹謗自訴案。

中選會3月19日表示，黃士修所提「重啟核四」公投提案合於規定，將函請戶政機關查對提案人。黃士修所提「重啟核四」公投案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」

公投案理由書中提到，核四儀控設備的零件備品問題，經濟部以政治考量，「採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」。楊木火與律師詹順貴等人上午到台北地院，對黃士修提出誹謗自訴。

楊木火指出，以黃士修的神通廣大，當然知道他不是民進黨的顧問，但黃士修竟然將這種不實的誤導放進理由書中，大概認為謊話說1000次就變真理。

楊木火說，他長年關切追蹤核四問題，無非是確保北台灣免於核災恐懼，黃士修誣指他散布多年謠言，卻未具體指出他究竟散布了哪些不實謠言、證據何在。

他表示，黃士修公開宣傳將連署百萬份，勢必吸引更多人到中選會網站讀取黃士修的提案及理由書，當中誣指他散布多年謠言等不實內容將散佈於眾，傷害他名譽甚鉅，因此提告。

詹順貴指出，提告是為了捍衛公投的正當性，不要讓不實資訊混入公投理由書中，誤導民眾的連署、擾亂公投的結果。（編輯：李錫璋）1080621