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女童顱內出血疑受虐 中市社會局介入調查

最新更新：2019/06/22 18:26

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中一名1歲多女童昨天疑似受虐，送醫後發現顱內出血、背部疑有瘀青。台中市社會局表示，由於女童病況嚴重，不排除受虐性腦傷，已介入調查，並持續提供女童母親必要的協助。

女童的母親今天在臉書（Facebook）社團「爆怨公社」發文表示，一大早接到女兒送醫院開刀消息，原因是顱內出血、腦神經斷裂、手骨折且胸口背部瘀青，保母對於發生原因說不曉得、不知道，讓家長無法接受。

台中市政府社會局今天表示，女童21日上午約9時30分，由保母發現意識不清、身體癱軟，緊急送醫後發現顱內出血，立即進行手術，雖清除血塊，但仍在加護病房觀察後續影響。

社會局指出，女童接受醫療檢查時，雖無頭部外傷，但背部疑似有瘀青，由於病況嚴重，不排除受虐性腦傷的可能，女童為單親，平日由保母24小時托育，休假時母親會帶回家照顧，生長發展未有遲滯情形，保母則供稱女童是因跌倒所致。

目前社會局已積極介入調查，並持續提供女童母親必要協助。社會局強調，孩子權益不應被任何人忽視，若發生孩子被疏忽、虐待情形，每個人都有責任通報或制止。（編輯：卞金峰）1080622

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