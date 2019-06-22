闖離島飛高山 黑鷹直升機2天救援5人

（中央社記者盧太城台東22日電）台東黑鷹直升機闖離島、飛高山，這2天慈航任務搶救5個生命。隊長祝世全說，哪裡有需要，黑鷹就往那裡飛，感謝弟兄的辛勞。

昨天上午來自台北的鄧姓女子在綠島潛水，因不慎嗆水導致溺水，綠島衛生所評估必須緊急後送到台東，駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊黑鷹直升機立即啟航，將鄧女送回台東，搶救後脫離險境。

晚間，7時許，勤務中心的電話響起，蘭嶼潘姓男子骨折，蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。黑鷹直升機暗夜出勤，將潘男送到台東就醫。

未料，晚上9時21分，勤務中心再度接獲國家搜救中心通知，雲峰山及轆轆谷山屋，分別有男性登山客腳扭傷無法行走，女性登山客下腹部疼痛，需要救援。

今天上午7時許，在氣候許可下，直升機搶時間飛入山區，將2名山友救下山送醫，再次圓滿達成任務。

今天下午3時許，蘭嶼又發生病患必須緊急後送，黑鷹直升機再闖蘭嶼，將病患和陪同家屬後送到台東，交由救護車轉送到台東馬偕醫院。

2天完成5趟慈航任務，隊長祝世全說，哪裡有需要黑鷹就飛哪裡，感謝弟兄的辛苦。（編輯：吳佳穎）1080622