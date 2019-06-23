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凱道反親中媒體遊行 警出動220人因應

最新更新：2019/06/23 16:14
時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，雖然天氣不佳，仍有許多民眾到場參與。中央社記者徐肇昌攝　108年6月23日
時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，雖然天氣不佳，仍有許多民眾到場參與。中央社記者徐肇昌攝　108年6月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）反親中媒體遊行今天下午在凱達格蘭大道登場，許多民眾冒雨參加，現場湧進大量人潮。為維護現場活動安全及周遭交通疏導管制，北市警方也出動220名警力作為因應。

時代力量立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢今天下午在凱道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一同站出來反親中媒體，雖然現場下雨，仍吸引許多民眾到場響應。

集會現場人潮已湧至景福門周遭，警方今天也出動220名警力，主要負責協助現場安全維護及周遭交通疏導管制措施等因應作為，未對現場活動人數進行估算。

為因應集會活動，北市警方也針對凱道周遭進行交通管制，包括凱達格蘭大道（公園路至中山南路間）東、西向全線車道今天管制車輛通行，並規劃警力於各重要路口加強疏導指揮，將視現場集會、交通及人數狀況擴大交管範圍，適時啟動交通快打措施。（編輯：張銘坤）1080623

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