八仙塵爆8被告 士檢第3度不起訴

（中央社記者劉世怡台北24日電）八仙樂園塵爆意外造成486人傷亡，八仙樂園董事長陳柏廷等8人，2度獲不起訴，高檢署發回士林地檢署偵辦。士檢日前偵結，仍認定罪證不足，第3度處分不起訴。

瑞博國際整合行銷有限公司於民國104年6月27日在八仙樂園舉辦「彩色派對」時，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、471人輕重傷。士檢偵辦後，依業務過失致死罪起訴活動負責人呂忠吉，陳柏廷、八仙樂園總經理陳慧穎等8人獲不起訴處分。

最高法院去年依業務過失致死罪判決呂忠吉有期徒刑5年，併科罰金新台幣9萬元定讞。呂男已於今年初入監服刑。

被害人及家屬不滿陳柏廷等8人獲不起訴處分，向台灣高檢署聲請再議成功，高檢署發回續查，士檢偵辦後，105年10月予以不起訴處分；被害人及家屬不服提起再議，高檢署二度發回士檢偵辦，要求承辦檢察官聽取被害人意見，進行修復式司法。

士檢偵辦期間，少數被害人及家屬有與被告等人進行實質對話，但未到和解地步。

士檢日前第3度偵結，認定陳柏廷等8人行為，仍不構成業務過失致死罪，因此做出不起訴處分，被害人及家屬不服還可聲請再議。（編輯：方沛清）1080624