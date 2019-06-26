酒駕7月起加重罰則 北市警走訪供酒場所宣導

台北市警察局中山分局26日表示，今年1至5月共查獲336件酒駕案，釀4事故、2傷，由於加重酒駕處罰新制7月起上路，將加強走訪提供酒類場所進行宣導。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市警察局中山分局今天表示，今年1至5月共查獲336件酒駕案，釀4事故、2傷，由於加重酒駕處罰新制7月起上路，加強走訪提供酒類場所進行宣導，並杜絕僥倖違規心理。

立法院3月通過新版道路交通管理處罰條例，增加對酒駕的罰則。交通部將分兩階段實施，7月起加重罰鍰、同車連坐、沒入車輛及被害人懲罰性損害請求權等先上路；酒癮治療及加裝酒精鎖預計明年3月實施。

中山分局今天發布新聞稿表示，為宣導酒駕新制上路及酒駕零容忍觀念，近日走訪轄內提供酒類的餐廳、小吃店和熱炒店等場所，除向民眾宣導7月酒駕處罰新規定外，也請店家代客泊車勿將鑰匙交給有飲酒的客人。

根據中山分局統計資料指出，轄區今年1至5月共查獲336件酒後駕車案件，其中發生4件酒駕肇事事故，並造成2人受傷。

中山分局說，從酒駕數據看來，顯示仍有民眾心存僥倖，除持續向民眾宣導「酒後不開車」、「酒後代駕或搭乘大眾運輸」觀念外，也針對易發生酒駕違規及肇事熱點規劃取締酒後駕車專案勤務，以維護全民共同交通安全。（編輯：李錫璋）1080626