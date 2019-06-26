台中疑虐童案 保母涉重傷害罪遭檢方聲押

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市一名1歲多女童，疑似遭郭姓保母與鄭姓丈夫虐待，造成顱內出血、手臂骨折，至今尚未脫離險境，檢方認定郭婦涉嫌重大，今天向法院聲請羈押，鄭男則諭知限制出境。

女童的母親21日在臉書（Facebook）社團「爆怨公社」發文表示，一大早接到女兒送醫院開刀消息，原因是顱內出血、腦神經斷裂、手骨折且胸口背部瘀青，保母對於發生原因說不曉得、不知道，讓家長無法接受。

台中市社會局在獲通後展開調查，女童母親在今年5月1日起，將女童委託給25歲郭姓保母照顧，女童母親因工作關係，平時24小時都由保母托育，休假時母親會帶回家照顧，生長發展未有遲滯情形。

女童21日上午約9時30分，由保母發現意識不清、身體癱軟，緊急送醫後發現顱內出血、左手臂骨折，身上有疑似瘀傷，經手術清除腦部血塊，仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。

社會局指出，女童接受醫療檢查時，雖無頭部外傷，但背部疑似有瘀青，由於病況嚴重，不排除受虐性腦傷的可能。女童的母親表示，18日還曾以視訊了解女兒狀況，也都沒有異狀，沒想到21日就接到送醫的消息。

檢方今天指揮專案小組，到郭姓保母戶籍地及租屋處搜索，並傳訊郭姓保母及她的鄭姓丈夫，檢方訊問後，認定郭姓保母涉嫌重傷害罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。鄭姓男子涉案與否，尚待進一步查證確認，諭知限制出境，並囑咐配合後續偵查。（編輯：卞金峰）1080626