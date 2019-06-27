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首頁 / 社會

太魯閣國家公園登山休克昏迷 遊客送醫不治

最新更新：2019/06/27 11:48
來自台中4名遊客26日相約攀登太魯閣國家公園內大同、大禮部落，不料在得卡倫步道上，其中彭姓男子突然倒下陷入昏迷，警消獲報前往救援，送醫急救後仍不治。（花蓮縣鄉防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年6月27日
來自台中4名遊客26日相約攀登太魯閣國家公園內大同、大禮部落，不料在得卡倫步道上，其中彭姓男子突然倒下陷入昏迷，警消獲報前往救援，送醫急救後仍不治。（花蓮縣鄉防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年6月27日

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）來自台中4名遊客昨天相約攀登太魯閣國家公園內大同、大禮部落，不料在得卡倫步道上，其中彭姓男子突然倒下陷入昏迷，警消獲報前往救援，送醫後仍不治。

花蓮縣消防局表示，26日下午接獲通報，指稱登山隊一行4人，其中一名年約58歲男子休克呈現昏迷，並已開始實施心肺復甦術，請求協助救援。

來自台中4名遊客26日相約攀登太魯閣國家公園內大同、大禮部落，不料在得卡倫步道上，其中彭姓男子突然倒下陷入昏迷，警消獲報前往救援，當時已呈現無心跳脈搏、無呼吸狀態，立即給予處置後合力搬運下山。（花蓮縣鄉防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月27日
來自台中4名遊客26日相約攀登太魯閣國家公園內大同、大禮部落，不料在得卡倫步道上，其中彭姓男子突然倒下陷入昏迷，警消獲報前往救援，當時已呈現無心跳脈搏、無呼吸狀態，立即給予處置後合力搬運下山。（花蓮縣鄉防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月27日

消防局隨即派遣新秀及花蓮分隊前往救援，於得卡倫步道口往上約50公尺處接觸患者，當時已呈現無心跳脈搏、無呼吸狀態，立即給予處置後合力搬運下山。由於步道皆為陡上的階梯，搬運下撤困難大增，所幸救援隊伍相互合作，順利將患者搬運下山並由救護車送醫急救。

彭男到醫院已無呼吸心跳，經醫護人員急救後，晚間近8時宣告死亡。

花蓮縣消防局長林文瑞呼籲民眾登山健行活動中，應隨時注意自己身體狀況，如有不適應立即休息，切勿勉強。（編輯：李錫璋）1080627

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