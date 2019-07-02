網友聚集台中疑虐童保母家 警偵辦違法聚眾者

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中一名女童上月疑遭郭姓保母與鄭姓丈夫虐待，至今未脫離險境。上月23日引發網友不滿，號召到郭婦住家外聚眾要求出面，警方今天通知當天聚眾的10多人到案，依社維法偵辦。

這起疑似虐童引發的聚眾案，台中市政府警察局太平分局在蒐證多日後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，今天通知當天聚眾的10多人到案，依社會秩序維護法偵辦。

警方表示，全案訊後移送檢方複訊，並依蒐證事證，對其他涉案人員持續傳喚，依法偵辦。另外，女童疑遭虐待案，經檢方認定郭婦涉嫌重傷害罪向法院聲請羈押，上月27日獲法院裁准，鄭男則限制出境。

女童6月21日上午9時30分，由保母發現意識不清、身體癱軟，緊急送醫後發現顱內出血、左手臂骨折，身上有疑似瘀傷，經手術清除腦部血塊，仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。

女童的母親6月22日在臉書（Facebook）社團「爆怨公社」發文揭露案件後，引發網友不滿並號召到保母家討公道，23日晚間9時多聚集近300人，警方獲報到場制止，雙方爆發多次衝突，警方帶回多名涉案人偵辦，直到凌晨人群才散去。（編輯：黃世雅）1080702