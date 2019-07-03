接受旅遊招待辦人頭帳戶 幫助詐欺遭中檢起訴

（中央社記者蘇木春台中3日電）王姓男子等3人因缺錢花用，接受詐騙集團招待赴中國旅遊，並在當地申辦人頭帳戶供集團使用。經被害人受騙報案，集團遭破獲，檢方今天也依詐欺等罪嫌起訴提供人頭戶的王男等人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，28歲與33歲姚姓兄弟檔，與姓名、年籍不詳，綽號「偉哥」、「榮華」的男子組成詐騙集團，因集團需要中國當地銀行帳戶，作為贓款洗錢帳戶，集團成員在民國105年間開始募集人頭帳戶。

姚姓兄弟檔在105年9月至11月間，得知27歲王姓、27歲莊姓與24歲楊姓男子缺錢花用，分別招待3人前往中國旅遊，並赴當地銀行開設帳戶，返台後再將帳戶存簿、提款卡等物交給姚姓兄弟檔，3人因販售帳戶共計得利新台幣5萬5000元。

詐騙集團在106年5月16日，成功詐騙中國籍被害人，匯款人民幣434萬4900元至人頭帳戶內，經被害人向當地警方報案後，中國警方尋求台灣司法單位協助偵辦，辦案人員在108年2月間，循線將姚姓兄弟檔與販賣帳戶者共5人逮捕。

台中地檢署檢察官今天依證人證詞、匯款資料、帳戶存簿等證據，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法與詐欺等罪嫌，將姚男等5人起訴。（編輯：吳佳穎）1080703