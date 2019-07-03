懷孕心情不佳虐打小姊弟 女判刑2年8月

（中央社記者蕭博文台北3日電）劉姓女子因懷孕心情不佳，虐打同居人4歲女兒、3歲兒子，導致男童死亡，致死部分已判刑12年6月，上訴二審中。士院今天針對傷害部分，判處劉女有期徒刑2年8月。

士林地方法院提供的新聞資料指出，民國105年1月間，劉姓女子與男友及男友的4歲女兒、3歲兒子同住，劉女與男友另育有2名小孩，2人在案發後結婚。

105年1月至2月間，劉姓女子因懷孕心情不佳，多次持浴室用的長柄刷毆打小姊弟，導致小姊弟身體多處瘀傷，甚至將女童手臂強行壓入熱水中，導致女童燙傷，男童更因傷勢嚴重死亡。

劉姓女子坦承部分犯行，辯稱只是管教比較嚴格，也不是故意要燙傷女童。

承審合議庭採信台大醫院鑑定意見，認為女童手臂有明顯的「受傷界線」、手肘內側有因彎曲而未遭燙傷的正常皮膚即俗稱的「斑馬紋」，顯示女童手臂是遭人強行壓入熱水。

合議庭認定，劉姓女子對男童有2次傷害犯行，對女童有3次傷害犯行，認為劉女動輒毆打小姊弟，導致小姊弟渾身是傷，盡失懷孕中人母所應具備對幼童疼愛之心，導致小姊弟身體及心理嚴重受創。

合議庭審酌，劉女坦承未曾對親生子女施暴，顯見她對親生與非親生子女有差別待遇，違反照顧義務的程度極為嚴重，就5次傷害犯行，依成年人故意對兒童犯傷害罪，合併判處2年8月徒刑，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1080703