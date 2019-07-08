網傳毒品除罪化 法務部：絕無可能

（中央社記者劉世怡台北8日電）針對特定人士利用通訊APP傳播「政府要讓毒品合法化」等假訊息，法務部今天表示，政府全力打擊毒品，向毒品宣戰，絕無可能讓毒品合法化或除罪化。

法務部發布新聞稿指出，民國106年行政院通過「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，象徵政府全力打擊毒品決心，向毒品宣戰，絕無可能讓毒品合法化或除罪化。

法務部指出，APP傳播訊息中「司改放送頭另一驚奇！毒品除罪化，本週四將表決」的連結，是106年4月18日司改國事會議期間的舊聞，當時，雖有民間司改委員提案將施用毒品除罪化，但會議中經法務部強力反對，也未作成毒品合法化或除罪化的決議，這些訊息連結舊聞，是故意以不同時空背景的網路訊息誤導民眾，法務部嚴正駁斥。

法務部指出，台灣高等檢察署統合六大查緝系統共同努力查緝毒品犯罪，取得比過去更好的成績：104年各地檢署偵查毒品件數為7萬5620件，105年至107年分別為8萬9038件、9萬5705件及9萬2943件，平均較104年增加22.4%。

毒品查獲重量部分，105年、106年及107年按當期鑑定純質淨重毒品分別共計6767.1公斤、6449.9公斤及6122.7公斤，平均較104年的4840.2公斤增加33.2%，都彰顯政府強力打擊毒品犯罪的行動，從未停歇，也將持續查緝下去，以維護國人免於毒品危害。（編輯：方沛清）1080708