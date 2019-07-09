台中疑遭虐待女童 病情穩定轉至普通病房

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中一名女童上月疑遭郭姓保母與鄭姓丈夫虐待，一度昏迷指數3，治療多日後病情好轉，今天經醫療團隊評估轉至普通病房。女童母親在臉書發文，感謝大眾關心。

收治女童的中國醫藥大學附設醫院表示，女童6月21日就醫時顱內出血、左手臂骨折，身上有疑似瘀傷，經手術清除腦部血塊，當時昏迷指數一度只有3，經過10多天的搶救，昏迷指數已恢復到7、8分，今天經評估後已轉到普通病房，醫院並協助家屬後續接手照顧訓練。

女童的母親昨天在臉書（Facebook）發文，感謝大眾對女兒的關心，「希望妹妹趕快好起來，身為母親的也是這麼的希望，妹妹的確是好轉但能不能給我們一些空間」，也懇請執政者能夠重視這次事件，不要讓相同事件一而再再而三的發生。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，女童來自中低收入戶，轉至普通病房後，家屬可申請30日看護支援，家屬已提出申請，社會局轉介看護協助照顧，後續將視家屬需求評估相關資源協助。

女童上月疑遭郭姓保母與鄭姓丈夫虐待，女童的母親6月22日在臉書社團「爆怨公社」發文揭露案件後，引發網友不滿並號召到保母家討公道，23日晚間9時多聚集近300人，警方獲報到場制止，雙方爆發多次衝突，事後警方通知當天聚眾的10多人到案偵辦。

另外，檢方認定郭婦涉嫌重傷害罪，向法院聲請羈押，上月27日獲法院裁准，鄭男則限制出境。（編輯：唐聲揚）1080709