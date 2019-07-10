王焜玄被控現金賄選案 150萬元交保限制出境

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）嘉義縣議員當選人王焜玄被控違反選罷法、涉及多起現金賄選案，去年11月28日遭羈押至今，全案今天辯論終結，法官諭令以新台幣150萬元交保，並限制出境出海。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭表示，被告王焜玄為嘉義縣第六選區縣議員候選人，為使自己順利當選，去年10月間親自或指示多名樁腳以現金賄選，開票結果以第2高票當選，尚未宣誓就職。

洪嘉蘭指出，案經檢警多次傳喚，但王焜玄一直未到案，直到發布通緝才主動到案說明，檢方認有被告勾串共犯之虞，去年11月28日向法院聲請羈押禁見獲准，並依違反公職人員選舉罷免法起訴，也對王焜玄提起當選無效之訴。

有關檢方所提當選無效之訴，嘉義地方法院法官考量被告王焜玄透過多名樁腳大規模買票，且樁腳是有計畫統籌分工，今年5月15日判決被告當選無效，全案可上訴。

至於王焜玄被控違反選罷法一案，嘉義地方法院今天辯論終結，預定9月11日上午9時30宣判；而王焜玄也在下午2時許完成交保手續。

洪嘉蘭表示，王焜玄先前遭羈押是因法官衡量被告有逃亡之虞，以及有與證人勾串的可能；如今證人訊問完畢，但案件尚未確定，因此雖然羈押原因仍存在，但已無羈押必要，因此諭令150萬元交保，並限制出境出海。（編輯：黃世雅）1080710