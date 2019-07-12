號召網友聚集台中疑虐童保母家 直播主被法辦

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中一名女童上月疑遭郭姓保母與鄭姓丈夫虐待，劉姓直播主日前號召網友到保母家外要求出面，與警方數度發生衝突，檢警昨天拘提劉男等10人偵辦，劉男複訊後法院裁定交保候傳。

台中地檢署今天表示，劉姓男子等10人，涉嫌刑法妨害秩序罪及違反組織犯罪條例等罪嫌，經檢察官複訊後，向法院聲請羈押劉姓主嫌，台中地院裁定新台幣5萬元交保，另名謝姓共犯檢方也諭令5萬元交保，其餘成員限制住居或請回等處分。

女童上月疑遭郭姓保母與鄭姓丈夫虐待，女童的母親6月22日在臉書社團「爆怨公社」發文揭露案件後，引發網友不滿並號召到保母家討公道，23日晚間9時多聚集近300人，警方獲報到場制止，雙方爆發多次衝突。

台中地檢署檢察官深入追查發現，當晚在網路號召聚眾的27歲劉姓直播主，以相同手法於多處號召群眾，分別在今年1月在台南以直播號召民眾聲援疑虐嬰案，率眾至殯儀館外叫囂、糾眾毆打虐嬰犯嫌，又因懷疑彰化某托嬰中心施虐，蛋洗托嬰中心，到桃園汽車旅館糾眾毆人，並在今年6月藉疑虐嬰案，在台中聚眾滋事。

台中地檢署指揮召集台中、桃園與彰化等警察局共組專案小組，蒐集相關事證，11日兵分多路拘提劉男等10人到案，訊問後依法偵辦。（編輯：陳俊碩）1080712