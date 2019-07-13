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苗栗男子凌晨遭尾隨砍斷手 警方：已掌握嫌疑人

最新更新：2019/07/13 10:42

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣13日電）苗栗縣湯姓男子11日凌晨騎車返家時，遭一名男子騎車尾隨，後來湯男左手遭砍斷，家人趕緊送湯男就醫並報案。苗栗警方指出，徹夜調閱監視器，已掌握嫌疑人積極偵辦中。

湯男的兒子昨天深夜在臉書社團「苗栗大小事」PO文事發經過。他表示，父親11日凌晨下班，騎車從西湖到苗栗市區時，遭一名男子騎車追趕飆罵，並一路尾隨到苗栗市區，父親不斷繞路想要甩掉男子，卻徒勞無功。

湯男的兒子說，父親後來直接返家，下車後卻發現尾隨的男子還在，並且持長刀揮舞，父親趕緊持雨傘保護自己，並大聲呼救，親友聽到聲音後也出來協助，但父親左手已遭砍傷，骨頭、韌帶與肌肉組織都被砍斷。他PO文提醒民眾注意自身安全。

不少網友看到PO文後，感到不可思議，紛紛留言表示「好恐怖」、「從西湖尾隨，太可怕了」、「希望兇手早日繩之以法」、「治安好糟，夜間出去特別要注意安全」。

苗栗縣政府警察局苗栗分局北苗派出所副所長鄧文桂留言回應證實此事，並表示已受理報案並徹夜調閱道路監視器錄影查緝犯嫌，目前已掌握犯罪嫌疑人並積極偵辦中。（編輯：吳佳穎）1080713

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