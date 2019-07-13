5萬元行賄樁腳 烏來區民代表簡建成判刑

（中央社記者劉世怡台北13日電）新北市烏來區民代表會代表簡建成被控行賄蔡姓樁腳新台幣5萬元，一審台北地院審酌簡建成自白犯罪，日前依違反選罷法的交付賄賂罪判刑1年8月，褫奪公權4年。全案可上訴。

同案被告蔡姓樁腳則被判刑1年6月，褫奪公權2年，緩刑4年，須完成二場法治教育，100小時義務勞務。

檢方起訴指出，簡建成是新北市烏來區民代表會第二屆、第二選區（烏來里、孝義里）區民代表候選人時，他在去年11月24日投票前一晚，親自交付蔡姓樁腳5萬元，其中1萬元直接向蔡員行賄，並與蔡員約定餘款以每票5000元由蔡員轉交給家人。

台北地方法院開庭期間，簡建成表示，他自幼循規蹈矩，連選連任多次烏來區民代表，去年因涉阻擋員警調查其子是否酒駕，被判緩刑3年確定；現在他年事已高，又患有高血壓等病，請求輕判。

台北地院審酌簡建成及蔡姓樁腳在警訊、檢方偵訊時均自白犯罪，蔡姓樁腳繳回全數現金扣案等情形，日前依違反選罷法的交付賄賂罪對簡、蔡判刑。全案可上訴。

此外，檢方依選罷法規定對簡建成提起當選無效訴訟，台北地院民事庭今年5月判簡建成當選無效，還可上訴。（編輯：戴光育）1080713