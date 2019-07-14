5醉漢遭勸趕緊回家 惱怒襲警全送辦

新北市新莊區13日深夜發生民眾酒後鬧事，王姓男子到與4友人到KTV飲酒歡唱離去時，竟毆打巡邏員警，警方也迅速出動快打警力將5人壓制送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月14日

（中央社記者王鴻國新北14日電）新莊區昨深夜發生民眾酒後鬧事，王姓男子與4友人到KTV飲酒歡唱離去時，有員警勸趕緊回家休息，5人竟莫名惱怒毆警，警方也迅速出動快打警力將5人壓制送辦。

31歲胡男及35歲王男、31歲王男、36歲潘男、24歲許男，昨晚來到新莊民安路188巷附近的KTV歡唱飲酒，卻因離去時遇執行巡邏勤務員警勸說快回家休息，王男等人竟莫名惱怒員警。

5人先向員警言語挑釁，隨後出手攻擊柯姓員警，造成柯員左側肩膀拉傷，右手肘擦傷，右手第四指擦傷，另名員警立即通報支援，新莊警分局迅速調遣快打警力23人到場處理，迅速將5名醉漢壓制帶回。

警方表示，經偵訊後，全案依妨害公務及傷害等罪嫌移送法辦。警方也強調，絕不容許有人酒後藉機發生街頭暴力及挑釁公權力等情事，警方有絕對信心及決心能提供新莊市民朋友一個安全與安寧的生活環境。（編輯：方沛清）1080714

新北市新莊區13日深夜發生民眾酒後鬧事，5人到KTV飲酒歡唱離去時竟毆打巡邏員警，警方也迅速出動快打警力將5人壓制送辦。圖為員警手部等身體擦挫傷。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月14日