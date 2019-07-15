桃園資源回收場大火 濃煙竄天數公里外可見

桃園市政府消防局表示，15日下午獲報中壢區一處資源回收場發生火警，消防局緊急出動85名消防及義消人員，並派出30輛消防車前往搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府消防局今天表示，中壢區一處資源回收場下午突然發生火災，現場資源回收物品燃燒產生的濃煙直竄天際，幸好沒有人員受困或受傷，消防隊員正在積極搶救中。

消防局表示，下午大約1時13分獲報，在中壢區中園路一處資源回收場發生火警，消防局緊急出動85名消防及義消人員，並派出30輛消防車前往搶救。

消防局表示，火災現場是一處資源回收場，不知道什麼原因，導致業者在戶外堆放的大量回收物品起火燃燒，這些物資含有大量塑膠產品，甚至有些水氣，因此火災發生時產生大量濃煙，遠在數公里外都可看見。

消防人員指出，初步調查目前無人員傷亡，但詳細的損失及起火原因，仍有待鑒識人員調查。由於起火地點就在交流道附近，呼籲駕駛朋友經過時不要減速觀看，以免造成行車危險，截至下午2時30分，消防隊員仍在搶救當中。（編輯：翁翠萍）1080715