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家人抱著溜滑梯 3歲童摔出大腿骨折變形

最新更新：2019/07/19 19:21
苗栗一名3歲男童今年初由家人抱著玩溜滑梯，意外從滑梯上跌落，大腿當場骨折，經手術以鋼釘固定半年才逐漸康復，醫師19日提醒親子玩遊樂設施務必注意安全。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年7月19日
苗栗一名3歲男童今年初由家人抱著玩溜滑梯，意外從滑梯上跌落，大腿當場骨折，經手術以鋼釘固定半年才逐漸康復，醫師19日提醒親子玩遊樂設施務必注意安全。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年7月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗一名3歲男童今年初由家人抱著溜滑梯，男童意外從滑梯上跌落，大腿當場呈90度骨折，經手術以鋼釘固定半年才逐漸康復，醫師提醒玩遊樂設施務必注意安全。

苗栗市大千綜合醫院今天發表醫療案例指出，3歲林姓男童今年1月在公園遊玩，由家人抱著溜滑梯，滑下來時疑似速度太快，男童竟從滑梯上跌落，造成左側大腿當場骨折嚴重變形。

男童經緊急送醫照X光，發現左側股骨接近關節位置呈現粉碎性骨折，骨頭彎成90度，醫師與家屬溝通後，進行復位及鋼釘固定手術，半年後移除鋼釘，目前恢復狀況良好。

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，孩童的骨質軟而有彈性，不需太大的外力就會折彎，因此在遊戲過程中跌倒就有可能造成骨折。

醫師指出，孩童骨骼的再生性強，大部分骨折不必開刀或鋼釘固定，在半年或1年後會恢復正常型態，不過若是特別部位或嚴重骨折，無法只靠石膏固定時，仍需接受鋼釘固定手術。

據了解，男童發生意外的溜滑梯，位於苗栗縣議會後方的貓裏喵親子公園，園內設置八爪章魚溜滑梯、貝殼造型溜滑梯以及各式遊具，自今年初啟用後成為熱門親子休閒景點，醫師特別提醒，家長帶孩童玩遊樂設施時務必注意安全，不可不慎。（編輯：張銘坤）1080719

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