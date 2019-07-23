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為丈夫違法案件行賄 婦人涉貪污罪被起訴

最新更新：2019/07/23 12:56

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市婦人林小莉前年12月間，因丈夫違反廢棄物清理法案件，在環保局稽查時，將裝有現金的紅包放置在公務車內行賄，經稽查人員陳報，檢方今天依違反貪污治罪條例罪嫌將她起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，婦人林小莉的丈夫陳男，於民國106年12月8日，向不知情地主租用台中市太平區土地，租賃期間陳男未依規定領有廢棄物清除、處理許可，卻將廢水管、塑膠杯、馬桶破碎物等不能再利用營建廢棄物堆置在租用的土地並掩埋。

台中市政府環保局環境稽查大隊接獲民眾檢舉後，106年12月28日派員前往稽查，隔日並進行開挖作業，經挖土機開挖後，果真發現大批廢棄物，稽查人員當場在稽查紀錄表上記載稽查結果，並要求陳男簽名確認。

林婦趁稽查人員忙碌之際，將裝有新台幣1萬2000元的紅包，放置在環保局公務車內，並向稽查人員表示「讓我拜託一下，就請你們高抬貴手」、「看能不能不要這樣寫，我請喝涼的，今天如果不夠止渴再跟我講」，要求免予移送違反廢棄物清理法案件。

待稽查人員要離開時，發現車上裝有現金的紅包袋，立即陳報台中市政府環保局政風室，由法務部廉政署移送偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、稽查紀錄表與紅包等證物，今天依違反貪污治罪條例罪嫌將林婦起訴；陳男違反廢棄物清理法部分，經台中市環保局告發後，檢方於107年偵辦並起訴。（編輯：陳俊碩）1080723

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