苗栗機車撞轎車 騎士彈飛2圈重摔骨折送醫

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣78歲吳姓男子駕駛自小客車疑未禮讓直行車輛，導致27歲徐姓機車騎士煞車不及發生碰撞，徐男當場彈飛在空中翻了2圈後重摔落地，造成右小腿骨折，幸無生命危險。

苗栗縣消防局今天指出，23日傍晚接獲通報，公館鄉苗119甲線沿山道與大東路口傳出車禍，隨即派遣公館分隊人車前往查看，抵達事故地點後發現為機車與自小客車發生衝撞事故，其中徐姓騎士倒臥在路旁，身體多處外傷，不斷痛苦呻吟。

消防隊員立即把徐男抬上救護車，送往衛生福利部苗栗醫院救治。徐男右側小腿骨折，生命跡象正常。

警方勘查事故現場，初步發現吳男駕駛自小客車原本要從沿山道左轉大東路，路口號誌雖為綠燈，但疑似未禮讓直行車輛，導致騎乘機車的徐男來不及煞車，迎頭撞上。

苗栗警分局副分局長傅學廷指出，雙方駕駛都沒有酒駕，至於詳細事故原因及責任歸屬還要進一步釐清，同時呼籲駕駛行經路口應放慢速度、注意來車，以避免類似意外再度發生。（編輯：戴光育）1080724