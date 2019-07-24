包裹簡訊藏詐騙 金門警方提醒勿上當

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣刑警大隊今天表示，不少鄉親收到「包裹已派發」的不明簡訊，已有民眾上當，所幸遭盜刷款項已追回；呼籲鄉親收到不明簡訊時，千萬不要點擊連結網址，以免被騙。

金門縣警局刑大副大隊長董紀宏表示，最近有民眾反映收到「包裹已派發」不明簡訊，後面附上一串網址連結要求點擊查收，這是新形態「釣魚簡訊」的詐騙手法，佯裝是物流公司寄送包裹快遞簡訊，誘使民眾輕忽而點擊連結網址。

刑大表示，前述網址會連結到「假的」物流公司網站，如果點進去就會跳出不明應用程式的頁面或要求重新輸入Apple ID或google帳號密碼進行驗證，詐騙集團藉此在手機安裝惡意程式或取得個人帳號資料。

縣警局指出，利用手機支付便捷，許多民眾會將信用卡綁定手機或特定應用程式（APP），如手機受惡意程式感染或遭竊取手機帳號資料，很有可能導致個人信用卡資訊被盜取而遭詐騙集團盜刷，造成財物損失或遭詐騙集團利用手機通訊錄功能，將詐騙簡訊傳送給其他用戶等行使其他詐騙或不法行為。

縣刑大表示，雖尚未接獲金門鄉親遭新興詐騙案件報案，但得知已有人受害，一名民眾遭詐騙7筆線上遊戲款項，金額近新台幣一萬元，所幸即時向支付單位反映，追回盜刷款項。董紀宏提醒鄉親如收到不明簡訊應先查證，切勿任意點擊不明網址或安裝應用程式，如有相關疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：林沂鋒）1080724