87歲婦遭虎頭蜂螫死 家屬控縣府疏失擬提國賠

宜蘭縣一名李姓婦人日前在菜園遭黑腹虎頭蜂襲擊，送醫不治，家屬25日在議員陪同下舉行記者會，控訴早已向縣府通報附近有蜂巢，但遲未見人處理才導致憾事發生，不排除提出國賠。（宜蘭縣議員林麗提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月25日

（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭縣李姓婦人9日在菜園遭虎頭蜂螫死，家屬怒控6月29日已通報縣府電線桿上有蜂窩，卻延宕10天後才在事發當晚摘除，認為縣府嚴重疏失，打算提出國家賠償。

李婦的兒子李信毅今天在議員林麗陪同下舉行記者會，李信毅表示，87歲的母親李游菊9日上午7時30分許在菜園打算摘採蔬菜回家時，因不知一旁電線桿上有蜂窩，遭虎頭蜂攻擊。

李信毅說，母親身體腫脹勉強走約10公尺到路邊求救，路人見狀立即將母親先攙扶到輪椅推回家中，當天他外出上班，隔壁鄰居發現趕緊開車載著母親送醫急救，母親在當天下午4時許宣告不治，台電和農業處當天晚間才派員前來摘除蜂窩。

李信毅表示，母親身體硬朗只有慢性病和行動不便，若是因生病過世家屬還能釋懷，但被虎頭蜂螫死實在難以接受，因縣府的嚴重疏失導致他失去母親，打算提出國賠討回公道。

李信毅說，就算台電需要跑流程無法立即斷電，農業處也應該在跑流程期間設立警告標語提醒民眾，其次，縣府6月29日已獲報電線桿上有蜂窩，卻直到7月9日才摘除，一拖就是10天，才會導致這起意外發生。

宜蘭縣府農業處長康立和表示，縣府6月29日下午4時接獲民眾通報，宜蘭市慈航路500巷27號前電桿上發現虎頭蜂窩，縣府委外廠商當天晚間6時到場現勘，由於蜂窩位於高壓電桿上無法靠近，現場告知通報人需待聯繫台電公司，經過斷電後才能移除蜂窩。

康立和說，之後縣府人員聯繫台電，台電人員於7月2日告知由於住戶多達300戶，需逐戶通知才能執行斷電，訂於7月9日晚間8時執行斷電程序，9日當日晚間縣府委託廠商也到場配合斷電後移除蜂窩。

康立和表示，李婦是遭毒性較高的黑腹虎頭蜂螫死，因黑腹虎頭蜂習性是白天外出晚上回到蜂窩，才會安排在晚間移除蜂窩。

他說，對於這起意外發生縣府感到遺憾，基本上縣府在處理過程沒有怠惰，不過，仍會進一步檢討是否能縮短相關流程，未來也會做好預警措施提醒民眾留意，至於家屬打算提出國賠則予以尊重。（編輯：方沛清）1080725