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拘提聲請管收奏效 水電工程負責人繳清欠款

最新更新：2019/07/26 12:39

（中央社記者蕭博文台北26日電）行政執行署台北分署表示，百昇水電工程有限公司滯納押標金新台幣110萬元，執行官拘提唐姓負責人並聲請管收，雖遭法院駁回，仍促使唐男繳清欠款，因此撤回管收的抗告案。

台北分署發布新聞稿表示，百昇水電工程民國97年間參與台北自來水事業處工程總隊的工程採購案，因違反政府採購法規定，遭追繳工程押標金新台幣110萬元，案件經台北自來水事業處於103年移送執行。

新聞稿指出，台北分署多次要求唐姓負責人報告公司財產狀況均未獲回應，並發現唐男曾於104年間提領公司現金152萬餘元卻未繳納欠款，今年1月間拘提唐男，向法院聲請管收。

唐男辯稱因遭人偽刻公司大小章投標而受牽連，台北地方法院因此駁回管收聲請。台北分署隨即提起抗告，並持續聯繫唐男多次勸諭，促使唐男24日繳清所有欠款，台北分署旋即撤回抗告。

台北分署表示，本案從103年間移送至全額清償，歷時近5年，關鍵在於持續不懈努力，除祭出拘提、管收等強制處分，並在聲請管收遭駁回後續行抗告，對唐姓負責人產生壓力，更主動積極且耐心地多次溝通，告知正確法律觀念，使當事人願意主動清償，獲得雙贏局面。（編輯：方沛清）1080726

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