非法潛水打魚 澎湖海巡查獲究辦

澎湖「桶盤168號」快艇26日深夜載民眾潛水打魚，澎湖海巡隊獲報前往香爐嶼海域查察，在船上查獲邵氏寒鯛與藍點鸚哥魚等魚貨近80公斤，經查魚身皆有穿刺孔痕跡，違規事證明確，蘇姓船長等7人由海巡依法偵辦。（澎湖海巡隊提供）中央社 108年7月27日

（中央社澎湖縣27日電）澎湖「桶盤168號」快艇，昨天深夜載民眾潛水打魚，澎湖海巡隊在香爐嶼海域查獲，當場扣有邵氏寒鯛等高級魚貨近80公斤和潛水設備等，蘇姓船長等7人由海巡依法偵辦中。

海巡署艦隊分署澎湖第八海巡隊表示，昨天深夜近11時許，接獲民眾報案指出，有一艘快艇疑似於香爐嶼南0.7浬從事違規潛水打魚情事。

澎湖海巡隊派遣PP-10066艇前往查察，巡防艇在嵵裡南0.5浬處發現「桶盤168號」已準備返港，經派員登檢發現船上有潛水裝備6套、氧氣瓶18支，另查獲有邵氏寒鯛與藍點鸚哥魚等約80公斤，經查魚身皆有穿刺孔痕跡，違規事證明確，蘇姓船長與6名潛水客等人船一併帶回偵辦。

澎湖海巡隊表示，為維護近海漁業資源永續發展，會持續積極取締違規捕魚案件，籲請全民共同維護海洋生態，若發現有違規捕魚情事或需海事服務，務請充分利用海巡「118」免費報案電話，海巡署將立即前往處理。（編輯：林沂鋒）1080727