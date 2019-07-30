私菸案 北檢密訊44名團購者

（中央社記者蕭博文台北30日電）北檢偵辦私菸案，昨天親赴國安局安排的地點訊問參與團購的國安局人員，今天二度由檢察官率隊外出，預計訊問44名團購者，另派檢察官前往關務署台北關詢問相關人員。

檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品及多項證物，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉等人。檢察官複訊後聲押吳、張獲准。

專案小組24日約談華航空品處小組長黃川禎，釐清菸品訂購細節，檢察官訊後諭令黃男新台幣20萬元交保。專案人員25日搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。

台北地檢署取得團購名單後，為釐清所有團購人員的訂購細節，並考量名單上的人員有可能代其他人員訂購，為便於立即約詢其他未出現在團購名單上的團購者，及考量國安局人員的勤務特性，因此決定派檢察官外出訊問。

北檢昨天由2名主任檢察官、4名檢察官前往國安局安排的地點，以證人身分訊問參與採購菸品的國安局人員。專案小組今天相互勾稽，確認昨天已訊問23名團購者完畢。

今天上午北檢則派出2名主任檢察官、5名檢察官前往國安局安排的地點訊問另外44名團購者，訊問行動直到晚間仍持續進行中。

此外，北檢還指派2名檢察官前往關務署台北關，詢問通關業務、保稅倉庫管理的業務承辦人共5人，了解作業規定以及22日當天的查緝過程。

北檢今天共派出包括2名主任在內的9名檢察官外出辦案，預計晚間返回署內參加檢察長邢泰釗主持的專案會議，交換今天取得的證詞，並擬定未來的偵查步驟。

另方面，總統府今天公布私菸案調查進度，指出國安局等單位當事人自清有79人、購買菸品8074條，收押與離退人員3人、450條，尚無法查明身分的綽號8組、1262條；總計查出9786條、82人及綽號8組。

北檢日前訊問吳宗憲時，已逐一要求吳宗憲說明8組綽號代表何人或何單位。但北檢對此表示，基於偵查不公開，無法說明偵訊內容。（編輯：張銘坤）1080730