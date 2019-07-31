慶騰精密違反證交法 慶璉集團創辦人王光彬遭訴

苗栗地檢署偵辦慶璉集團旗下上櫃公司慶騰精密科技股份有限公司違反證交法案，31日偵結，集團創辦人王光彬（圖）與妻子、高層幹部等7人，分別以涉犯證券交易法內線交易、操縱股價、財報不實等罪嫌提起公訴。（資料照片）中央社記者管瑞平攝 108年7月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗地檢署偵辦慶璉集團旗下上櫃公司慶騰精密科技公司違反證交法案，今天偵結，集團創辦人王光彬夫婦及慶騰公司幹部等7人涉嫌內線交易、操控股價、財報不實等罪提起公訴。

檢方指出，慶璉集團創辦人王光彬身兼慶騰精密科技股份有限公司董事長，慶騰公司遭控於2016年間發行可轉換公司債機會，虛增交易量藉以美化公司不實財報，包括王光彬夫婦等高層幹部，涉嫌在慶騰公司發布營收大幅成長前，以人頭戶內線交易買進股票非法套利。

苗栗地檢署主任檢察官陳宗豪率檢察官劉偉誠、劉哲嘉共同偵辦，去年9月指揮發動搜索，傳喚王光彬夫婦在內共16人到案，當時諭令王光彬以新台幣1000萬元交保、蔡姓妻子300萬元交保。

苗栗地檢署起訴書指出，慶璉集團旗下慶騰精密科技股份有限公司，因對大陸昆山慶騰欣公司具有完全控制權，本需將昆山慶騰欣公司營業損益情形納入慶騰公司合併報表編製，昆山慶騰欣公司於2016年間與上海和普公司簽約合作電動車電池模組交易，可預期輕騰公司營收將大增，王光彬等人事前買進公司股票，並在消息公開後出脫獲利，估算實際及擬制獲利達4198萬餘元。

起訴書提到，上海合普公司以昆山慶騰欣公司出貨的電池模組品質不佳為由，拒絕付款，慶騰公司為隱匿有1億3802萬元應收帳款未收回，且無法向櫃買中心提出說明，王光彬及慶騰公司王姓、魏姓、邱姓等幹部，自2017年4月起，透過可掌握的海外帳戶輾轉往來抵償債權，未揭露於年度財務報表關係人交易，隱匿貨款來源。

此外，檢方指出，王光彬夫妻等人2016年4月起，為能透過慶騰公司發行可轉換公司債機會，以較低權利金取得可轉換公司債拆解後的實質控制權，以人頭帳戶連續以低於成交價3檔至47檔不等委託價，賣出慶騰公司股票，占總成交量20%以上而操縱股價，股價因此大幅下滑5.56%後進場。

檢方表示，偵查期間，王文彬夫妻及慶騰公司王姓總經理等7人均坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，全案偵查終結，分別以涉犯證券交易法內線交易、操縱股價、財報不實等罪嫌提起公訴。（編輯：李錫璋）1080731