把馬祖當偷渡轉運站 連江檢起訴人蛇集團成員

（中央社馬祖1日電）連江地檢署今天偵結台灣王姓兄弟涉及國際人蛇集團案，起訴王姓兄弟等27人、聲請簡易判決處刑6人、緩起訴3人，沒收船舶2艘及犯罪所得新台幣459萬9000元、港幣122萬元。

連江地方檢察署與台北地檢署共同指揮海巡署偵防分署連江查緝隊、內政部警政署刑事警察局、台中市政府警察局第四分局、馬祖憲兵隊等歷經3個月蒐證，今年6月破獲。

根據連江地方檢察署偵查，因台灣工作環境及薪資待遇較優於越南，越南人蛇仲介以每人美金7000元代價招攬欲偷渡者，從越南由邊界搭乘公車進入大陸到福州市，僱用漁船載運進入馬祖，再使用收購或借用得來之人頭身分證購買船票，搭乘臺馬輪或臺馬之星前往基隆。

另外，王姓兄弟也在今年5月至6月間，以每人20萬元代價，協助7名詐欺犯、重刑犯及非法入境的越南籍人士，偷渡出境至大陸地區。

連江地方檢察署今天偵查終結，認為王姓兄弟不僅破壞司法審判及刑罰執行之秩序，更嚴重危害社會安全，起訴時分別求處有期徒刑7年6月及6年。

另外，林姓漁船船長也遭具體求刑5年，其餘被告則分別求處1年2月至4年不等有期徒刑。（編輯：李錫璋）1080801