35度高溫柴犬綁頂樓 飼主遭罰6千

（央社記者王朝鈺基隆市3日電）基隆一名女飼主日前將柴犬「浩呆」綁在頂樓，由於當時天氣炎熱，氣溫高達攝氏35度，柴犬不斷伸舌頭散熱，動保所接獲檢舉到場稽查，依法開罰新台幣6000元。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱今天表示，這起案件發生在7月30日，警方獲報後立刻派員前往瞭解，動保所隔天也接到檢舉，動保員7月31日下午1時許到場勘查時「浩呆」已在屋內，經以紅外線測溫儀測得頂樓地面溫度達攝氏61度，根據氣象局資料顯示，接連2天同一時段最高溫約攝氏35度。

陳瑞濱說，「浩呆」是隻公柴犬年約9歲，5年前流浪在外時被飼主收養，雖然飼主在頂樓放置塑膠狗屋，鏈條也有230公分，經量測後狗屋面積約0.41平方公尺，當時頂樓溫度最高達攝氏35度，經太陽曝曬後塑膠狗屋更是炎熱，「狗屋裡面比外面還燙，狗怎麼可能願意進去」。

這名女飼主向動保員坦承因一時疏忽將「浩呆」留在頂樓，表示當天上午9時帶著「浩呆」到頂樓梳毛，中途又帶小孩去打疫苗，回來又要擠母乳等，事情很多，累到睡著了，直到晚間7時許才請父親將「浩呆」帶回家。

陳瑞濱表示，由於檢舉人已提供明確事證，且這名女飼主在民國106年間也曾將「浩呆」飼養在頂樓，當時動保所已發文要求改善，動保所將依違反動物保護法，加重開罰這名女飼主新台幣6000元。（編輯：李錫璋）1080803