北市警第2波安居緝毒 15天逮192嫌

台北市警察局攜手台北地檢署檢察官7月22日起至8月5日規劃執行108年第2波「安居緝毒計畫」專案；半個月出動880人次警力，掃蕩99處、執行148案、逮192嫌，並起獲毒品、大麻和子彈等贓證物。（台北市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月6日

（中央社記者黃麗芸台北6日電）台北市警察局攜手台北地檢署檢察官執行今年第2波「安居緝毒計畫」專案，半個月出動880人次警力，掃蕩99處、執行148案、逮192嫌，並起獲毒品、大麻和子彈等贓證物。

市警局刑事警察大隊今天舉行「北市警民合作安居緝毒 社區毒犯無所遁形」記者會，副大隊長余永廉表示，為掃蕩毒品，特別於7月22日起至8月5日規劃執行今年第2波「安居緝毒計畫」專案。

余永廉指出，主要針對「隱身於民眾居住社區周遭之藥頭」「製毒工廠」及「強化社區反毒網」為掃蕩目標。

統計專案期間，共出動880人次執勤警力，掃蕩99處地點，計執行148案，緝獲192名犯嫌，且社區毒品案件佔32案。

其中，製造、販賣毒品者有98人，現羈押27人。

同時起獲第一級毒品313公克、第二級毒品9588公克、第三級毒品543公克，以及大麻4株、子彈4顆等贓證物。

余永廉說，這次查獲最大宗毒品屬各式咖啡包毒品，多達上千包，其內混合多種毒品和化學藥品，若大量使用加上酒精催化，極易造成健康重大傷害或致死，由於正值暑假期間，提醒青少年出入娛樂場所要多加留意勿飲用。

另，這次也運用大數據分析，抽絲剝繭查獲兩件大麻製造工廠案，犯嫌違法購買大麻種子、種植設備及肥料等，隱身住家或倉庫內栽種大麻，藉以製造大麻毒品。

市刑大提醒，栽種大麻製造大麻成品，違反毒品危害防制條例相關規定，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金；且栽種大麻也屬犯罪行為，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

此外，代為購買大麻種子轉賣、運輸、轉讓或持有者，按其犯罪事實，最重可處5年以下有期刑、併科50萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：張銘坤）1080806