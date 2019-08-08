更多編輯台推薦新聞：
專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

早安世界》利奇馬轉為強颱 8日下半天至9日影響最大
早報

早安世界》利奇馬轉為強颱 8日下半天至9日影響最大

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點
產經

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

涉1500公斤安毒走私案 金海銘號漁船遭檢方拍賣

最新更新：2019/08/08 12:54

（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東地檢署偵辦漁船、海釣船走私1500公斤毒品案，案情持續擴大，目前已有包含前警官李哲銘等10餘人被收押外，檢方也公告拍賣被查扣的金海銘號漁船。

台東地檢署檢察官5月9日指揮台東縣警察局刑警大隊、台東分局偵查隊、關山分局偵查隊及海巡署偵防分署在蘭嶼外海查獲藍悅號海釣船走私899公斤安非他命。

5月10日清晨台東縣警察局前蘭嶼分駐所所長李哲銘即因涉案失蹤，接著專案小組又在富岡漁港查獲蘇澳籍漁船金海銘走私毒品，起出600公斤安非他命。

李哲銘逃逸1個月後落網，案件如滾雪球，包括李哲銘及藍悅號海釣船鄭姓船長、船上人員、陸地接運人員等陸續遭收押禁見。台東地檢署署主任檢察官連思藩今天表示，目前已有10餘人遭收押，案件尚未偵結。因案件持續擴大，目前被收押的嫌犯都延押2個月；另外，遭扣押的金海銘漁船，檢察官決定提前拍賣。

連思藩表示，因案件尚在偵辦中，何時偵結無法預期，考量漁船的保管問題，以及將來判決後的罰金，因此決定不等偵結而先拍賣漁船。

根據拍賣公告，金海銘漁船屬於蘇澳港籍，總噸位71噸，拍賣底價新台幣70萬元，目前在頭城漁會尚有貸款、利息、違約金合計485萬4031元的欠款，拍賣日期8月27日。

專案小組人員表示，原本李哲銘落網後準備開始收網，沒想到「網子越收越大」，不僅走私的安非他命多達1500公斤，包括走私集團，以及毒品來源和進入市場管道的上下游供應鏈都很驚人。

至於，走私的藍悅號海釣船和金海銘號關係如何，毒品是否來自同艘母船，或是各自走私。連思藩表示，目前案件尚在偵辦中，不便表示意見。專案人員則透漏，「這會是個世紀大案件」。（編輯：黃世雅）1080808

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報