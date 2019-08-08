建築師欠勞健保費不繳 管收一天還150萬元

（中央社記者蕭博文台北8日電）楊姓建築師積欠勞健保等費用271萬元不繳納，昨天經行政執行署台北分署聲請管收獲准。楊妻今天先行繳納150萬元，餘款辦理分期繳納，台北分署下午隨即釋放楊男。

法務部行政執行署台北分署新聞稿指出，楊姓建築師獨資經營建築師事務所，自民國105年起滯納勞、健保費及勞工退休金，經勞工保險局及中央健康保險署陸續移送執行，截至昨天，滯納金額已達新台幣271萬餘元。

台北分署調查，楊姓建築師106年度所得總額多達482萬7200元，退稅款69萬餘元更直接退入配偶帳戶，但都未用來繳納滯欠款項；此外，楊男106年間提領高達百萬元現金去向不明，員工則指稱楊男每月喝酒花費高達百萬元。

台北分署認為，楊姓建築師已符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收要件，且楊男屢次通知未到，承辦人員聲請拘提獲准，昨天將楊男拘提到案，並聲請管收。

楊姓建築師昨天晚間被台北地方法院裁定管收，配偶今天即到台北分署洽談繳款事宜，提出先行繳納150萬元，餘款分期繳納方案，台北分署核准清償方案，並於辦妥相關手續後，下午通知管收所釋放楊姓建築師。

台北分署呼籲，民眾對於滯納稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，勿心存僥倖，如有處分或隱匿財產等事由，執行署必將強力執行，聲請管收，以落實公權力，確保國家債權。（編輯：戴光育）1080808