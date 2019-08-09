颱風利奇馬遠離 北橫與新烏公路開放通車

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）颱風利奇馬遠離，公路總局今天表示，由於午後山區降雨趨緩，中午12時起解除台7線北橫、台9甲線新烏公路預警性封閉，並開放通行；但入夜到清晨仍維持預警性封閉。

公路總局第一區養護工程處表示，利奇馬來襲期間，針對台7線22.8K（羅浮）到60.8K（西村），及台9甲線14.5K（烏來）到19K（孝義）路段，實施預警性封路，但經過中央氣象局確認降雨趨緩，中午過後解除封閉，並開放通行。

公路總局說，但在考量台7線北橫公路32.5K榮華橋附近，上邊坡仍屬不穩定，晚間7時至隔日上午6時，仍維持預警性封閉。

公路總局呼籲民眾，颱風豪雨期間如非必要請勿進入山區路段並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，並多利用公路總局省道即時路況系統及隨時收聽廣播，查詢最新路況。（編輯：李錫璋）1080809