颱風利奇馬輕掃台灣 釀1死9傷

（中央社記者劉建邦台北9日電）中央災害應變中心今天說，颱風利奇馬釀1死9傷，包含台北市1名男子修剪樹枝意外摔落死亡，受傷部分，台北市5人、宜蘭縣2人、花蓮縣2人，分別為騎車摔傷、鋸樹時遭砸傷等。

中央災害應變中心下午召開第7次工作會報，由內政部長徐國勇擔任指揮官，聆聽各部會簡報。

依中央災變中心資料顯示，颱風利奇馬減弱為中颱，至今天下午2時止，颱風造成1死9傷，台北市萬華區的64歲楊姓男子昨天為防颱爬樹修樹枝，摔落撞頭，送醫不治身亡。

另外，昨天地震襲台時，住新北市中和區的60多歲呂姓婦人，在家中遭倒塌衣櫃壓住，疑似窒息，送醫後不治死亡。

中央災變中心指出，颱風造成9人受傷，包含台北市5傷、宜蘭縣2傷、花蓮縣2傷，分別因騎車摔傷、鋸樹時遭砸傷、家中跌落、異物刺傷等狀況送醫。

在水電維生管線部份，至今天下午2時止，全台總停電戶有3451戶，包含新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣等，以新北市3124戶最多，預估下午5時30分修復完成。

中央災變中心預估，颱風遠離後，預估中、南部山區從晚間起，降雨持續增加，延續至明天，集中在高雄、屏東山區，可能引發土石流等狀況；至於供水濁度部分，預估颱風離台後，雙北市、中部地區用水濁度可能較高。

中央災變中心指出，至下午2時30分止，黃色警戒263條土石流潛勢溪流，座落5縣市，分別為新北市、新竹縣、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣；以新北市、宜蘭縣山區最多。

徐國勇會後表示，經相關單位回報，預計今晚8時解除陸上颱風警報、明天上午解除海警，這次颱風因路徑偏移，未發生較大災情，老天幫忙，但仍有民眾傷亡；颱風遠離後，中南部可能出現較大雨勢，應持續注意後續狀況。

他說，水庫洩洪時，要通報相關單位，不要開放岸邊活動；停電部分，除搶修同仁應注意安全外，也盼可盡快恢復供電。（編輯：張銘坤）1080809